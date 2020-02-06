Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 5 февраля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил девять обстрелов:

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трижды в районе Песков и дважды у Новотроицкого и неподалеку Широкино велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды у Авдеевки враг ударил из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеских обстрела:

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у Орехового стреляли из 120 мм миномета – враг выпустил 4 мины;

два раза неподалеку Счастья боевики ударили из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Майского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", – рассказали в ООС.

Напомним, 4 февраля боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

А 3 февраля оккупанты устроили 12 обстрелов на Донбассе. Тогда один военнослужащий был ранен, еще один – получил боевую травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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