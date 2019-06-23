Боевики на Донбассе за сутки устроили 31 обстрел : ранены бойцы ООС

Восемь раз боевики применяли запрещенное "Минском" оружие

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 22 июня, пророссийские боевики на Донбассе в зоне Операции объединенных сил 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз они применяли минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Противник стрелял по позициям украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Новотроицкого, район населенного пункта Старогнатовка, окраину Красногоровки, район Павлополя, вблизи Лебединского, Опитного, территорию вблизи поселков Пески и Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли десять раз: в районе населенного пункта Песчаное, окраину Южного, Новолуганского, Луганского, окраину Майорска, рядом с поселком Зайцеве и Новоолександровка.

Один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.

"По данным разведки 22 июня одного оккупанта были ранены, уничтожено БПЛА противника и повреждено 1 бронемашину", - говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что на днях боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

Также, 21 июня на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

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