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Боевики на Донбассе устроили террор мирным жителям: есть убитый и пострадавшие

22 июля, 14:10

Командование оккупантов покрывает преступников, чтоб не разозлить мирное население

Фото: Сегодня

Боевики продолжают терроризировать мирных жителей на Донбассе. За прошедшую неделю участились случаи нападений на людей на оккупированных территориях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, под видом якобы повышение уровня правовой защиты российских военнослужащих скрыто введены ограничения для т.н. "военных правоохранительных органов" по ​​реагированию ними на совершение военных преступлений и правонарушений, в т.ч. относительно гражданского населения. Как результат, на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выросло количество преступлений, совершенных оккупантами.

"13 июля наемники из состава 4 отдельной мотострелковой бригады "2 АК" в н.п. Ясеновский Луганской области взорвали ручную гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница. 14 июля военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка "1 АК" убил гражданское лицо. 17 июля двое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы. 18 июля подобный случай произошел также в н.п. Енакиево Донецкой области, где военнослужащим "1 АК" ранены два человека", – сообщает разведка.

Отмечается, что во всех случаях командование оккупантов покрывает своих преступников для недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений.

Как сообщали новости "Сегодня", противник не только наносит вред украинской армии на передовой, но и у себя в тылу создает проблемы мирным жителям. Недавно мы писали, как боевики на БТР врезались в дом, были и пострадавшие.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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Тег убийство, Донбасс, разведка, боевики, мирные жители

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Сегодня

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