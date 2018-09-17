Боевики на Донбассе увеличили чисто обстрелов: противник и ВСУ несут потери

Особенно "жарко" было под Донецком и на Мариупольском направлении

За прошлые сутки, 16 сентября, ситуация на Донбассе оставалась контролируемой. Российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское (на Луганском направлении), Золотое и Новозвановка (у Попасной), Светлодарск и Новолуганское (на Светлодарской дуге), Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка (под Донецком), Новотроицкое и Новогригорьевка (под Волновахой), Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино (на Мариупольском направлении).

Из минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении в районе Новолуганского, а минометы 82-го калибра применил по защитникам Лебединского на Мариупольском направлении.

Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и трое были ранены.

С начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее, 15 сентября, боевики ударили из минометов и БМП: получили ответку и понесли тяжелые потери – пятеро террористов были уничтожены, еще один – ранен.

Также сообщалось, что 14 сентября боевики устроили 25 обстрелов за сутки и получили жесткий ответ: были уничтожены два и ранены три оккупанта.