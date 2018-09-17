Боевики на Донбассе увеличили чисто обстрелов: противник и ВСУ несут потери

Сегодня, 07:12

Особенно "жарко" было под Донецком и на Мариупольском направлении

фото из открытых источников
фото из открытых источников

За прошлые сутки, 16 сентября, ситуация на Донбассе оставалась контролируемой. Российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское (на Луганском направлении), Золотое и Новозвановка (у Попасной), Светлодарск и Новолуганское (на Светлодарской дуге), Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка (под Донецком), Новотроицкое и Новогригорьевка (под Волновахой), Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино (на Мариупольском направлении).

Из минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении в районе Новолуганского, а минометы 82-го калибра применил по защитникам Лебединского на Мариупольском направлении.

Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и трое были ранены.

С начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди наших защитников нет.

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Напомним, сутками ранее, 15 сентября, боевики ударили из минометов и БМП: получили ответку и понесли тяжелые потери – пятеро террористов были уничтожены, еще один – ранен.

Также сообщалось, что 14 сентября боевики устроили 25 обстрелов за сутки и получили жесткий ответ: были уничтожены два и ранены три оккупанта.
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Источник:

"Сегодня"

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