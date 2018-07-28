Боевики на Донбассе во время учений затопили танк – разведка

Сегодня, 13:53

Это событие оккупанты пытаются скрыть от своих кураторов

Фото из архива
Фото из архива

На оккупированной территории Донбасса боевики одного из подразделений российских оккупационных войск во время учений затопили танк. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Низкий уровень подготовки личного состава 1-го и 2-го АК ВС РФ приводит к потерям вооружения и военной техники. Так, во время проведения учений по преодолению водной преграды, т.н. военнослужащими одного из подразделений российских оккупационных войск был затоплен танк" , – сказал он.

Боевики пытаются скрыть "прокол" от своих кураторов.

На протяжении суток 27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела позиций украинских военных, причем дважды – из тяжелых вооружений. В результате боевых действий один украинский боец погиб.

Как сообщалось, волонтер Юрий Мысягин показал видео, как украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе прямо в здании. 

Ранее Юрий Мысягин публиковал видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила блиндаж боевиков. Теперь в районе Авдеевки противник будет вынужден ходить с задранными верх головами – бойцы ВСУ им обещают новые "сюрпризы".
Донбасс, танк, боевики, затопили, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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