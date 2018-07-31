Боевики на Донбассе за сутки устроили 40 обстрелов: ранены трое бойцов ВСУ

За минувшие сутки, 30 июля, боевики на Донбассе устроили 40 обстрелов украинских позиций, в результате которых трое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песок, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино, а по нашим позициям возле Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм", – отметили в штабе.

Всего было зафиксировано 40 нарушений перемирия, в том числе трижды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – добавили в штабе.

По данным разведки, боевики потеряли одного человека убитым и еще четверых ранеными.

Напомним, 29 июля боевики 30 раз атаковали позиции украинской армии, однако получали удар в ответ.

А 28 июля обстановка серьезно накалилась на передовой. Враг пошел на штурм вблизи Крымского – ВСУ и боевики понесли серьезные потери. Вражеская ДРГ попыталась захватить одну из позиций украинских военных, но нарвалась на жесткую "ответку".