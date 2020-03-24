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Боевики на Донбассе "закрылись": не пускают ни жителей, ни наблюдателей

24 марта, 20:44

Руслан Ровик

Оккупанты закрыли въезд и для наблюдателей ОБСЕ, и для местных жителей

На Донбассе боевики так называемых Л/ДНР закрыли въезд на оккупированные территории для международных наблюдателей, а также местных жителей.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, боевики закрыли линию разграничения с 21 марта.

"Лицам, которых командование ООС разрешило пропустить, пророссийские боевики отказывали во въезде без объяснения причин и возвращали их в так называемую серую зону, - говорится в сообщении.

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Пограничники помогли людям в 29 таких случаях, причем среди них были и те, у кого были документы, подтверждающие их проживание на оккупированной территории.

"Кроме того, пограничниками зафиксированы случаи ограничения доступа и патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли", - добавили в Госпогранслужбе.

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Напомним, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения "тотального карантина".

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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обсе Донбасс боевики линия разграничения ООС

Источник: Сегодня

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