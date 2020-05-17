Боевики на Донбассе запустили грязный фейк о ВСУ, но попались на лжи

Пророссийские СМИ боевиков на Донбассе распространили фейк о якобы изнасиловании украинскими военными фотографа из США Туэры Блатти. Впрочем, на это ответила сама журналистка и подчеркнула, что это все сплошная ложь. Опровержение женщина написала на своей странице в Facebook.

Так, на пропагандистских сайтах начали писать, что по данным т.н. милиции "ЛНР", украинские военные разведроты 25 бригады близ Станицы Луганской якобы изнасиловали Туэру Блатти. После этого, согласно выдуманной истории, они якобы "готовили инсценировку" минометного обстрела, чтобы скрыть следы преступления.

Боевики убеждали, что украинские нацгвардейцы якобы даже готовились убить гражданку США, чтобы "скрыть преступление".

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Туэра Блатти в свою очередь написала, что это полный бред. Как минимум, она уже давно не была на Востоке Украины. Но все украинские военные и волонтеры, с которыми она работала – очень хорошие люди.

Туэра Блатти на авторской выставке фотопортретов украинских солдатов-добровольцев / Фото: Facebook В тренде Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы: где было "жарко"

"Эта информация – полная ерунда. Если говорить словам президента США – это фэйковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе несколько месяцев", – отметила фотокорреспондентка.

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Напомним, ранее сепаратистские СМИ распространяли фейк о том, что коронавирус якобы мог появиться в Украине. В своюю очередь СБУ призывает не распространять ложную информацию о существовании в Украине "американских военных биологических лабораторий".

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