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Запугивают и не дают работать: боевики на Донбассе заставляют жителей вступать в терргруппировки "ЛНР"

20 октября, 17:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Один из пострадавших рассказал, как оккупанты над ним издевались

Разведчики Службы безопасности Украины выяснили, что боевики на Донбассе заставляют жителей Луганской области присоединяться к террористическим группировкам т. н. "ЛНР".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, главари боевиков препятствуют им устроиться на работу, запрещают выезжать на подконтрольную Украине территорию, в том числе для получения социальных выплат. А отказ стать на "военный учет" оккупанты считают поводом для дискриминации и репрессий.

Один из граждан рассказал, что террористы, угрожая и запугивая его, заставляли становиться на учет в "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".

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В СБУ подчеркнули, что боевики своими действиями нарушают нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

Следователи уже начали уголовное производство.

Напомним, ранее мы рассказывали, как боевики в Луганской области пытают мирное население.

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Донбасс боевики Луганская область местные жители
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