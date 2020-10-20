Запугивают и не дают работать: боевики на Донбассе заставляют жителей вступать в терргруппировки "ЛНР"

Разведчики Службы безопасности Украины выяснили, что боевики на Донбассе заставляют жителей Луганской области присоединяться к террористическим группировкам т. н. "ЛНР".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, главари боевиков препятствуют им устроиться на работу, запрещают выезжать на подконтрольную Украине территорию, в том числе для получения социальных выплат. А отказ стать на "военный учет" оккупанты считают поводом для дискриминации и репрессий.
Один из граждан рассказал, что террористы, угрожая и запугивая его, заставляли становиться на учет в "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".
В СБУ подчеркнули, что боевики своими действиями нарушают нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.
Следователи уже начали уголовное производство.
Напомним, ранее мы рассказывали, как боевики в Луганской области пытают мирное население.
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