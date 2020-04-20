Боевики на Пасху устроили на Донбассе минометные обстрелы

За минувшие сутки – Пасху, 19 апреля – боевики на Донбассе устроили шесть обстрелов. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Подавляющее большинство нарушений режима тишины" были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из миномета калибра 82 мм – вблизи поселка Пески;

из гранатометов различных систем – рядом с городом Марьинка;

у Широкино российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи села Павлополя была замечена активность снайперов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

"На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный ответ. Агрессивные действия российских наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно пресекаться нашими защитниками", – добавили в пресс-центре ООС.

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По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля украинские подразделения уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили.

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"С начала текущих суток (20 апреля. – Ред.) российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отметили в пресс-центре.

Напомним, что на Донбассе боевики постоянно ведут провокативный огонь. Новости "Сегодня" побывали на фронте и узнали, как обстоит ситуация:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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