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Боевики нагнетают обстановку на Бахмутке и у Попасной: в ход пошли минометы и БМП

28 апреля, 18:29

Игорь Тимофеев

Украинские военные не стали тянуть с ответкой противнику

Местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "Минском" минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сегодня, 28 апреля, штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

С помощью штатного вооружения подразделения Объединенных сил вовремя пресекали преступные действия оккупационных войск.

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Все вражеские обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и почти все они были с применением запрещенного "Минском" договоренностями вооружения.

Утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники с направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск (расположенных вдоль трассы Бахмутка) выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого враг применил гранатометы различных систем, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Со временем боевики обстреливали защитников Хутора Вольный из 82мм минометов, а защитников Попасной – из 82мм минометов и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

По окрестностям Орехово враг из 120 мм и 82 мм минометов выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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К счастью, потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Украинские военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, сутками ранее, 27 апреля, российские боевики устроили 9 обстрелов на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, в ответ украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

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26 апреля оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских воинов получили ранения. Ответным огнем украинским военнослужащим удалось ранить одного оккупанта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики бмп миномет обстрелы попасная бахмутка Крымское ООС Орехово

Источник: Сегодня

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