Боевики накрыли из артиллерии позиции ВСУ в районе Талаковки

Незаконные вооруженные формирования 22 мая вечером обстреляли поселок Талаковка (Донецкая обл.), повреждены поселковые промышленные помещения, информации о потерях среди населения нет, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил.

"Сегодня, 22 мая, с 19 до 21.00 враг предпринял обстрел мирного украинского поселка Талаковка, который расположен в нескольких десятках километров от Мариуполя. По предварительным данным было выпущено более 90 мин 122 калибра, часть из которых не разорвалась. Информации о потерях среди населения нет. Повреждены поселковые промышленные помещения", – сказано в сообщении на странице ООС в Фейсбук во вторник вечером.

Военные подчеркнули, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают военнослужащие Вооруженных сил и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил.

"Военнослужащие бригады, в зоне ответственности которой состоялся обстрел, продолжают удерживать занимаемые позиции", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 595 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в ОБСЕ констатируют наибольшее обострение ситуации на Донбассе с начала этого года – наблюдателями зафиксировано 7 700 нарушений режима прекращения огня.