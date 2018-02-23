Боевики накрыли огнем мирных жителей: появились подробности и фото

Боевики нанесли удар по Новотроицкому. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, противник начал минометный обстрел поселка в четверг, 22 февраля. Сейчас зафиксированы повреждения двух домов по улице Вербной.

"Повреждены окна и крыши домов. В момент взрывов хозяева дома находились в доме. Никто не пострадал. Данный факт задокументирован по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – рассказали правоохранители.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

По словам Закаева, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой Россия распадется на 9 частей.

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