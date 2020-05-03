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Боевики накрыли украинских военных минометным огнем, есть потери

3 мая, 12:46

Сергей Мартынец

Враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня, заявили в ООС

Вчера и боевики, и ВСУ понесли потери на Донбассе. Но уже с начала текущих суток на передовой ранены три бойца украинской армии, сообщает штаб Объединенных сил.

Сообщается, что сегодня боевики уже с самого утра нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"По украинским защитникам вблизи Орехово оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – заявили в ООС.

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Военные добавили, что украинские военные дали достойный ответ противнику и сейчас потери боевиков уточняются.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

На днях офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель. За предыдущий месяц местные боевики т.н. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Смотрите также видео, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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