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Боевики накрыли ВСУ гранатометным огнем на Донбассе: где было "жарко"

11 февраля, 07:14

Оккупанты устроили пять обстрелов

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 10 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два обстрела:

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  • вблизи Красногоровки велся огонь из стрелкового оружия;
  • неподалеку от Павлополя стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 5 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил три обстрела:

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  • в районе Орехово стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела;
  • рядом с населенным пунктом Хутор Вольный велся огонь из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку от Новолуганского боевики ударили из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - рассказали в ООС.

Напомним, 9 февраля боевики девять раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен.

А 8 февраля враг трижды нарушил режим прекращения огня, пустив при этом в ход артиллерию.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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