Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потери

Вчера коварные атаки боевиков были пресечены нашими военными. Сегодня противник снова активизировался, и украинская армия понесла потери – ранение получил один военнослужащий после разрыва мины.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что враг уже с самого утра нарушил режим прекращения огня и обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"Так, по позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил. Воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена ​​надлежащая помощь врачей. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – сообщили в ООС.

В ответ подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ оккупационным войскам, потери противника уточняются.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 июля на Донбассе из-за обстрела боевиков погибла женщина. Противник атаковал из минометов – под удар попал населенный пункт Зайцево.

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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