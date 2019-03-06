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Боевики намеренно обстреливают ремонтные бригады на Донбассе

Сегодня, 23:28

Под огонь противника попали электрики, которые ремонтировали сеть у Марьинки.

Боевики намеренно обстреливают ремонтные бригады на Донбассе Донбасс Под огонь противника попали электрики, которые ремонтировали сеть у Марьинки.

Боевики намеренно обстреливают ремонтные бригады и объекты инфраструктуры, заявляют в штабе операции Объединенных сил. Накануне под огонь противника попали электрики, которые ремонтировали сеть у Марьинки. Вблизи Оленевки была обстреляна бригада, которая чинила водопровод. А сегодня утром противник огнем из артиллерии накрыл ферму неподалеку Новолуганского. Внутри были люди. Лишь чудом никто не пострадал, говорят военные. Этим утром они насчитали на ферме с десяток воронок от снарядов запрещенного калибра.

Военные убеждены главная мишень для боевиков все же их позиции. А ферму враждебные артиллеристы используют как полигон.

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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Тег Донбасс, боевики, ООС

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