Боевики нанесли удары под Горловкой: в штабе назвали потери ВСУ

Один из наших защитников погиб, второй – получил ранения

Боевики т.наз. "Л/ДНР" не прекращают попытки ослабить оборону украинских военных, наносят удары по позициям ВСУ под Луганском и Горловкой Донецкой области.

Об этом Оперативное командование "Север" сообщает на своей странице в Facebook.

Так, вчера, 22 мая, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз применяли минометы и артиллерию.

С утра в 05:25 вопреки нормам международного гуманитарного права бандиты обстреляли поселок Зайцево под Горловкой из пушек калибром 122 мм. Вечером в 22:00 – ударили по райцентру Троицкое на Луганщине из 120 мм минометов.

Противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по Станице Луганской, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе Троицкого.

На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах Травневое, Зайцево, Южное (Чигари).

Во время боевых действий за прошлые сутки один из наших защитников погиб, один получил ранения. Сейчас жизни раненого угроз нет.

А уже сегодня, 23 мая, зафиксированы три случая открытия огня оккупантами – из них один с применением миномета 120 мм.

Напомним, ранее писалось, что "Доктор Смерть" рассказал об огромных потерях боевиков под Горловкой – около двух десятков уничтоженных и двух десятках тяжелораненых за неделю, 14-20 мая.

Также сообщалось, что в бою под Горловкой 21 мая, когда боевики атаковали контролируемый ВСУ поселок Южное (Чигари) были уничтожены восемь и ранены десять боевиков "ДНР". Украинские военные тоже понесли потери – погибли двое наших защитников погибли и восемь были ранены.

Напомним, что за неделю в период с 7 по 13 мая большие потери были и у ВСУ и у боевиков. Тогда наши военные войска потеряли два бойца убитыми и 23 ранеными. У боевиков дела были куда хуже – 16 убитых и 34 раненных.