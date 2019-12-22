Боевики нарушили договоренности по Донбассу: в СЦКК выступили с заявлением

Украинские военные напомнили оккупантам, где должно находиться тяжелое вооружение

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе оккупационные войска нарушили Минские договоренности и атаковали из запрещенного вооружения – минометов крупного калибра. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) призвала боевиков прекратить провокации.

Представители Украины в СЦКК отметили, что вчера, 21 декабря, враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из минометов калибра 120 мм (выпустили 12 мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", – говорится в заявлении.

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Напомним, согласно данным штаба Объединенных сил, 21 декабря боевики хоть и уменьшили количество обстрелов, однако на фронте все равно обстановка не спокойная. Среди прочего враг применил и запрещенного "Минском" вооружение. Читайте подробней о ситуации на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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