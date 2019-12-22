Боевики нарушили договоренности по Донбассу: в СЦКК выступили с заявлением

На Донбассе оккупационные войска нарушили Минские договоренности и атаковали из запрещенного вооружения – минометов крупного калибра. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) призвала боевиков прекратить провокации.
Представители Украины в СЦКК отметили, что вчера, 21 декабря, враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из минометов калибра 120 мм (выпустили 12 мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.
"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", – говорится в заявлении.
Напомним, согласно данным штаба Объединенных сил, 21 декабря боевики хоть и уменьшили количество обстрелов, однако на фронте все равно обстановка не спокойная. Среди прочего враг применил и запрещенного "Минском" вооружение. Читайте подробней о ситуации на Донбассе.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк