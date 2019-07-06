Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе и получили смертельный ответ

По данным разведки, 5 июля два боевика были уничтожены, еще трое получили смертельные ранения

Фото: Getty Images

В пятницу, 5 июля, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

два раза вблизи Водяного – из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;

дважды возле Богдановки – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – с противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Николаевки – из крупнокалиберного пулемета;

три раза в районе населенного пункта Широкино – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

на окраине Марьинки – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;

рядом Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Новогнатовка – из противотанкового гранатомета;

на окраине Павлополя – из автоматической гранатомета;

вблизи Авдеевки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз:

четыре раза в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

пять раз на окраине Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

рядом с Золотым-4 – из минометов калибра 120 и 82 мм;

неподалеку Травневого – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки, 5 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз:

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также новости "Сегодня" сообщали, вчера в больнице умер боец 24-й "королевской" бригады ВСУ, который подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей. Эдуарду Лободе было всего 25 лет. Сам он родом из Сумской области.

Напомним, на днях боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего погибли двое медиков. Подробней смотрите в видеосюжете:

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