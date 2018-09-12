Боевики нашли замену Пушилину на переговорах в Минске, названо имя

Сегодня, 13:05

Представителем боевиков в Минске будет нынешняя "и.о. главы МИД ДНР"

Денис Пушилин. Фото: архив
Денис Пушилин. Фото: архив

Представителем так называемой "ДНР" в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе станет "и.о. главы МИД" непризнанной республики. Об этом сообщается на подконтрольных боевиками ресурсах.

Теперь украинской стороне придется иметь дело на переговорах в Минске с Никоноровой Натальей.

"Назначить постоянным полномочным представителем "ДНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Никонорову Наталью Юрьевну", – говорится в "указе".

Ранее переговорщиком от "ДНР" был Пушилин. Напомним, что на днях местные так называемые "депутаты народного совета ДНР" назначили Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР". А накануне его назначения так называемая "генпрокуратура" непризнанной республики заявила, что назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы "ДНР" было незаконным.

Кроме того, т.н. "Народные советы ДНР и ЛНР" назначили дату псевдовыборов. Голосование должно состояться 11 ноября 2018 года. Так, второй президент Украины, представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уже заявил, что Минскому процессу может прийти конец из-за псевдовыборов в непризнанных республиках.
переговоры, Донбасс, Минск, боевики, Пушилин, никонорова

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Источник:

"Сегодня"

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