Боевики не перестают стрелять: как прошли сутки на Донбассе

К счастью, потерь и раненных среди украинских военных нет

На Донбассе, несмотря на объявлен ное перемири е, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции.

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Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета вблизи Зайцевого, а с автоматического станкового гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово.

Также выстрелы со стороны противника зафиксировали около поселка Хутор Вольный. Там они использовали ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

В районе Пищевика и Водяного заметили пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Украинские военные провели радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование.

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В штабе подчеркнули, что ВСУ не отвечали на огневые провокации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация остается полностью контролируемой украинским защитниками.

Напомним, ранее мы писали, что Украина имеет доказательства использования Россией своих беспилотников на Донбассе.

Кроме того, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

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