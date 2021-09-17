Боевики не перестают стрелять на Донбассе, ранен местный житель

Боевики на Донбассе за прошлые сутки, 16 сентября, восемь раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов ранен местный житель.
Об этом сообщили в Минобороны.
- Вблизи Тарамчука противник дважды обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, повреждены жилой дом и придомовая территория.
- В районе Песков боевики применили минометы калибра 120 мм.
- В Луганской области враг дважды использовал беспилотники, чтобы обстрелять населенный пункт Счастье. Также по поселку палили из минометов 82 калибра – повреждена гражданская инфраструктура и частные автомобили.
- Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела Счастья один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Потерь среди украинских защитников нет.
На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь. Сегодня, 17 сентября, обстрелов еще не было, ситуацию контролируют украинские военные.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.
Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.
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