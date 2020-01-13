Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: где велся вражеский огонь

Фото: Минобороны

За прошлые сутки, 12 января, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики устроили один обстрел:

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у Водяного стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксированы три обстрела:

вблизи Новотошковского велся огонь из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 7 мин;

у Орехово стреляли из 82-мм минометов (19 мин), а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Травневого оккупанты ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 11 января незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, стало известно, что потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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