Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: погиб еще один боец ВСУ

Вблизи Золотого-1 работал вражеский снайпер

Фото: Сегодня

С начала суток, 5 июня, на Донбассе пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Талаковка, а в районе села Водяное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды ударили из автоматического стрелкового и снайперского оружия вблизи Золотого-1.

"Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – рассказали в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 4 июня, боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое – ранены.

А 3 июня боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

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