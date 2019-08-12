Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ранен боец ВСУ

Российские наемники девять раз открывали огонь по украинским позициям

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За минувшие сутки, 11 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов. В частности, вблизи Старогнатовки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого российские наемники ударили из крупнокалиберного пулемета, а в районе Павлополя – из гранатометов различных систем. Неподалеку Гнутово велся огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции были обстреляны три раза. Неподалеку Крымского враг ударил из стрелкового оружия. Вблизи Майорска боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Золотого-4 стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 10 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – уничтожили и ранили ответным огнем десятки боевиков.

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