Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб

Фото: AFP

За минувшие сутки и с начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. ВСУ понесли серьезные потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь в районе Авдеевки из минометов калибра 82 мм. На окраине Красногоровки боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Верхнеторецкое попало под удар из стрелкового оружия. Вблизи Песков российские наемники стреляли из миномета калибра 120 мм. Водное же попало под огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского. Новолуганское два раза попало под огонь из автоматических гранатометов. Вблизи Травневого российские наемники стреляли из автоматических гранатометов. А Троицкое дважды попало под огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека – боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. Потери противника уточняются", – рассказали в ООС.

С начала текущих суток боевики не прекращают обстрелы – огонь по позициям ВСУ открывался три раза. Все удары враг нанес в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В частности, вблизи Новотроицкого российские наемники стреляли из гранатометов различных систем, а в районе Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Марьинка попала под огонь из стрелкового оружия.

"За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – рассказали в ООС.

Напомним, 17 июня на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ.





Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

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