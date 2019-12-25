Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса

На одном из блокпостов патруль задержали на 17 минут

Фото: facebook.com/oscesmm

Вооруженные формирования России на Донбассе не пустили патрули ОБСЕ на оккупированную территорию. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"СММ ОБСЕ информирует о шести случаях отказа и одном случае задержки патрулей Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям. Представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию у Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовского и Заиченко на юге Донецкой области", – говорится в сообщении.

Также известно, что на блокпосту к западу от Верхнешироковского представители вооруженных формирований задержали патруль миссии на 17 минут.

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Напомним, сутками ранее, 23 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе . В рядах ВСУ обошлось без потерь.

А 22 декабря боевики восемь раз обстреляли украинские позиции. Тогда один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Ранее на Донбассе подорвались боевики, устанавливая мины. Противник в хаотичном порядке устанавливает минные поля, а потом по ним же "неаккуратно" ходит.

Смотрите также в сюжете, как Россия завезла на Донбасс снайперов и отстреливает всех – и военных, и мирных жителей:

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