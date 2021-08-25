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Боевики не успокоились даже на праздник. ВСУ снова понесли потери на Донбассе

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 августа, 07:21
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Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы украинских военных. Сейчас бойцы ВСУ контролируют ситуацию
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в День Независимости Украины, 24 августа, боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Российские наемники убили бойца ВСУ, еще двух ранили.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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  • Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.
  • В Луганской и Донецкой областях зафиксировали пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.
Пострадавших срочно эвакуировали и доставили в больницу. Один защитник в тяжелом состоянии, другой – в удовлетворительном.

О всех нарушениях боевиков украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ. С начала этих суток, 25 августа, нарушений режима тишины не было.

Война на Донбассе

  • Вооруженные действия на востоке Украины начались после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую территорию через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
  • Россия до сих пор отрицает свое участие в конфликте. При этом Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ на Донбассе.
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Напомним, 23 августа, в районе ООС вооруженные формирования Российской Федерации также убили украинского военного, нарушив режим прекращения огня.

Ранее в результате вражеского огня скончался военный ВСУ – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области. У него остались жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад.

Также сообщалось, что операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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