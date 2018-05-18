Боевики ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Троицкое: погибли мирные жители

Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи. Об этом сообщает штаб ООС.

В целом, в течение минувших суток, 17 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Боевые действия продолжались по всей линии разграничения.

Отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное. Российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ оккупантам.

Во время боевых действий прошедшие сутки, 17 мая, семь военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, противнику нанесены потери: шесть оккупантов уничтожено и один ранен.

Как сообщалось, в четверг, 17 мая, около 9:30 утра боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал проезжавший поблизости гражданский.

Вечером 17 мая, глава СММ ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг отбыл на линию разграничения, где состоялась внеплановая рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом.

Во время откровенной и конструктивной беседы стороны обсудили обострение текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, применение российско-террористическими войсками артиллерии.