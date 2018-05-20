Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткий ответ

Сепаратисты ударили из "Градов" по Донецкой фильтровальной станции

За прошлые сутки, 19 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил.

Боевики и российские военные на Донбассе 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганском направлении в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое и Троицкое, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое. Противник бил из артиллерии и минометов из жилых кварталов Горловки, прикрываясь мирным населением.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино.

Во время боевых действий три наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь и их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, уничтожен один и ранены трое оккупантов.

В течение ночи текущих суток, 20 мая, противник пять раз применил тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы БМ-21 по защитникам Авдеевки в районе Донецкой фильтровальной станции. Ситуация контролируется Объединенными силами. К счастью, потерь наших войск текущих суток нет.

Напомним, сутками ранее, 18 мая боевики устроили 43 обстрела и получили адекватный ответ.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.