Боевики обострили ситуацию на Донбассе и понесли заслуженные потери

ВСУ потеряли ранеными и травмированными восемь человек, у противника – девять "300-х" и "200-х"

За прошлые сутки, 2 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стала более напряженной, однако была вполне контролируемой. Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом запрещенное "Минском" вооружение враг не применял.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское (Луганское направление), Шумы и Южное (под Горловкой), Каменка и Марьинка (под Донецком), Березовое (под Докучаевском), Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино (Мариупольские направление).

Вследствие обстрелов позиций Объединенных сил четверо военнослужащих в течение суток получили ранения, еще четверо получили легкие повреждения. Все они вовремя эвакуированы с позиций, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимое лечение.

По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и еще шестеро были ранены.

С начала суток противник четыре раза обстрелял наши позиции в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, сутками ранее, 1 сентября, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное "Минском" вооружение противник при этом не применял, но все равно нарвался на "ответку" – три боевика были уничтожены, еще двое ранены.

Также сообщалось, что украинские военные рассказали, как себя вели боевики после смерти Захарченко. 31 августа противник 11 раз открывал огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.