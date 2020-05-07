Боевики обстреливали ВСУ, но взорвали сами себя: офицер сообщил подробности

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы. Но во время одной из таких провокаций у оккупантов взорвался миномет, и враг понес потери. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, происшествие у боевиков случилось в первых числах мая, когда минометная батарея одного из подразделений российско-оккупационных войск обстреливала позиции 30 бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехово Луганской области.

"Во время стрельбы разорвало один из минометов 120 мм. В результате разрыва миномета два оккупанта 200-е (смерть) и один оккупант 300-й (ранение). Через пару часов к месту происшествия прибыли должностные лица из штаба "2 АК" оккупантов с целью проведения расследования и проверки систем защиты минометов от двойного заряжания", – написал "Штирлиц".

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 мая ВСУ уничтожили огневую точку боевиков, из которой постоянно велся вражеский огонь. Также украинские воины ранили несколько оккупантов.

Кроме того, на днях мы писали, как ВСУ уничтожили ракетой внедорожник боевиков. Наши военные грамотно спланировали операцию и отомстили оккупантам за обстрел мирных жителей и гибель одного своего побратима.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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