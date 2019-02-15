Боевики обстреливают жителей Донбасса российскими снарядами: есть подтверждение
На месте обстрела украинские солдаты обнаружили обломки снарядов, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ
Оккупационные войска в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Донбассе снарядами производства Российской Федерации, сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил.
"14 февраля в 07.33 в направлении населенного пункта Углегорск был осуществлен обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, запрещенной Минскими договоренностями", – заявили в ООС.
В результате прямого попадания снарядом уничтожило дом 70-летнего местного жителя Виктора Фролова. Сам мужчина выжил, отделавшись легкими травмами.
При анализе обломков снаряда украинские военные подтвердили их российское происхождение – это оказались артиллерийские боеприпасы типа "Краснопольˮ, которые производит завод "Калашниковˮ. Они находятся на вооружении артиллерийских подразделений Вооруженных сил РФ.
"Данный факт еще раз свидетельствует, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил", – резюмировали в ООС.
Напомним, украинской разведке стало известно о массовых случаях воровства боевиками военного имущества РФ в "1 и 2 армейских корпусах ДНР и ЛНР".
Мы также писали, что в прошлом месяце бойцы из состава Объединенных сил перехватили на Донбассе вражеский беспилотник российского производства "Гранат-2".
Кроме того, в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.
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