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Боевики обстреливают жителей Донбасса российскими снарядами: есть подтверждение

Сегодня, 11:11

На месте обстрела украинские солдаты обнаружили обломки снарядов, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news.
Боевики обстреливают жителей Донбасса российскими снарядами: есть подтверждение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/688/87f/5c668887f09d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/688/87f/5c668887f09d6.jpg Донбасс На месте обстрела украинские солдаты обнаружили обломки снарядов, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ

Оккупационные войска в очередной раз обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Донбассе снарядами производства Российской Федерации, сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил.

"14 февраля в 07.33 в направлении населенного пункта Углегорск был осуществлен обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, запрещенной Минскими договоренностями", – заявили в ООС.

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В результате прямого попадания снарядом уничтожило дом 70-летнего местного жителя Виктора Фролова. Сам мужчина выжил, отделавшись легкими травмами.

При анализе обломков снаряда украинские военные подтвердили их российское происхождение – это оказались артиллерийские боеприпасы типа "Краснопольˮ, которые производит завод "Калашниковˮ. Они находятся на вооружении артиллерийских подразделений Вооруженных сил РФ.

"Данный факт еще раз свидетельствует, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил", – резюмировали в ООС.

Напомним, украинской разведке стало известно о массовых случаях воровства боевиками военного имущества РФ в "1 и 2 армейских корпусах ДНР и ЛНР".

Мы также писали, что в прошлом месяце бойцы из состава Объединенных сил перехватили на Донбассе вражеский беспилотник российского производства "Гранат-2".

Кроме того, в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.

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Тег оружие, Донбасс, ВСУ, вооружения, артиллерийский обстрел , война на востоке Украины , Новолуганское, боевики Донбасса, ООС

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