На Донбассе боевики обстреляли украинских медиков с беспилотника: фото

К счастью, в результате никто не пострадал

Боевики на Донбассе атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Сегодня, 9 марта, российские оккупанты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Талаковка. Противник предпринял коварный обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, с которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного Креста. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал", – сообщили в ООС.

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Также в сообщении подчеркнули, что такие преступные действия в очередной раз продемонстрировали дерзкое пренебрежение вооруженными формированиями России всеми правилами международного гуманитарного права по ведению боевых действий. Таким образом, отмечают в пресс-центре, российские оккупанты "показательно поставили себя вне международных законов".

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Напомним, 8 марта на Донбассе оккупанты подбили грузовик Объединенных сил. Подразделения прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику.

А 6 марта боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе . Тогда один военнослужащий погиб, трое получили боевые травмы, еще один был ранен.

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