Боевики обстреляли Красногоровку: погиб мирный житель

Раненого немедленно доставили в больницу в город Курахово, но от полученных ранений мужчина скончался

Фото: AFP

Боевики обстреляли из гранатомета Красногоровку, что в Донецкой области. Ранения получил мирный житель, который скончался в больнице.

Об этом сообщила украинская сторона СЦКК в Facebook.

"19 июля, в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области. В результате взрыва гранаты ОГ-9, вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. В момент, когда попала граната, человек как раз находился на огороде, недалеко от дома. Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. К большому сожалению, от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался", – сказано в сообщении.

Во время работы мобильной группы СЦКК на месте происшествия установлено, что боевики выстрелили из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловки.

Напомним, что ранее вражеские снайперы на Донбассе убили двух украинских воинов.

Как сообщали новости "Сегодня", противник не только наносит вред украинской армии на передовой, но и у себя в тылу создает проблемы мирным жителям. Недавно мы писали, как боевики на БТР врезались в дом, были и пострадавшие.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков.

Видео: Facebook

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