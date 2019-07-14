Боевики обстреляли Марьинку: повреждены дома мирных жителей

Вооруженный формирования РФ в очередной раз нарушают все существующие договоренности

Боевики на Донбассе обстреляли прифронтовую Марьинку. В результате повреждены дома мирных жителей, сообщили в штабе ООС.

"11 июля, с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли указанный населенный пункт, в результате чего повреждены несколько домов. Установлено, что противник вел огонь по направлению поселка Трудивский", – говорится в сообщении.

Офицеры украинской наблюдательного группы СЦКК обнаружили повреждения в не менее четырех домах в разных частях поселка.

"В частности, на улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12 зафиксировано повреждение стен, окон и крыши. Кроме того, на Шевченко 48, замечен поврежденный забор", – пишут в ООС.

Военные утверждают, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов. Пострадавших не обнаружено.

Также отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушают все нормы международного гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку целенаправленно продолжают обстреливать мирные населенные пункты, в результате чего страдают простые люди.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, включая 4 раза из запрещенных "Минском" вооружений – артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате нарушения режима тишины были ранены два украинских военнослужащих. Также, по данным разведки, в ходе ответного огня получил ранения, один оккупант.

Кроме того, на Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ из противотанковой ракеты, в результате чего он полностью сгорел. Погиб один боец и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал.

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