Боевики обстреляли мирных жителей в Донецкой области

Два снаряда попали в частный дом, и только чудом во время этого грубого нарушения режима прекращения огня никто не пострадал

Оккупанты на Донбассе очередной раз обстреляли населенный пункт – со стороны оккупированной Горловки две ракеты прилетели во двор жительницы поселка Дружба на окраине Торецка.

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Как сообщает украинская сторона СЦКК, обстрел произошел 22 апреля поздно вечером – ракеты противотанкового комплекса попали в хозяйственные постройки. Были повреждены окна и ограда. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Украинская сторона СЦКК информирует, что после переброса к границам Украины значительного количества вооружения и военной техники РФ возросла интенсивность и разнообразие вооружения, которое применяют вооруженные формирования РФ в ОРДЛО для дестабилизации обстановки в регионе, а действия вооруженных формирований носят все более наглый характер.

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Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 20 раз нарушили режим тишины. Оккупанты обстреливали Пивденное и Северное непосредственно из жилых кварталов Горловки. Так они пытаются провоцировать ВСУ стрелять, что приведет к разрушениям и гибели людей. Такой сценарий позволит разжечь противостояние.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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