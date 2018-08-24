Боевики обстреляли мирный поселок у Попасной, есть жертвы

Во Врубовке повреждено здание школы и четыре двухэтажных дома

Вследствие обстрела боевиками т.н. "ЛНР" села Врубовка Попаснянского района Луганской области, расположенного на контролируемой Украиной территории, погиб мирный житель.

Об этом глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, это произошло сегодня, 24 августа, около пяти часов утра

"Снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина 1983 г.р. скончался от полученных ранений. У него осталась жена и двое детей", – сообщает губернатор.

Он добавил, что в результате артобстрела Врубовки было повреждено здание школы и четыре двухэтажных дома.

"Враг продолжает обострять ситуацию на всем Луганском направлении, особенно у Крымского. Наши защитники мужественно удерживают занимаемые позиции", – подчеркнул Гарбуз.

Напомним, сутками ранее, противник силами роты при поддержке тяжелой артиллерии и минометов попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ, расположенные вдоль автотрассы "Бахмутка" и продвинуться со стороны оккупированного поселка Желобок в сторону села Крымское, однако получил жесткий отпор украинских военных.

23 августа в результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Также напомним, в пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.