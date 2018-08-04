Боевики обстреляли окрестности Марьинки: двое полицейских получили ранения

За день российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе пророссийские боевики из стрелкового оружия обстреляли окрестности Марьинки, пострадали двое украинских полицейских. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В 10:50 противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие, по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения", – говорится в сообщении.

В общем, в течение текущих суток, от 7 до 18 часов, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, но тяжелое вооружение не применяли.

"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино", – рассказали в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.

Напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе.