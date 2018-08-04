Боевики обстреляли окрестности Марьинки: двое полицейских получили ранения

Сегодня, 19:03

За день российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе пророссийские боевики из стрелкового оружия обстреляли окрестности Марьинки, пострадали двое украинских полицейских. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В 10:50 противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие, по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения", – говорится в сообщении.

В общем, в течение текущих суток, от 7 до 18 часов, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, но тяжелое вооружение не применяли.

"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино", – рассказали в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. 

Напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе
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