Боевики обстреляли позиции украинцев под Авдеевкой и Песками: ранен боец ВСУ
В зоне ООС на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 30 марта оккупанты дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" – в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески", – говорится в сообщении.
По данным штаба, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный, а наши подразделения дали врагу адекватный ответ.
Напомним, ранее мы сообщали об уничтожении форпоста боевиков под "Донецком" – с позиции под названием "Крокодил", которую оккупанты устроили на терриконе, противник контролировал дорогу Красногоровка – Марьинка и вел обстрелы украинских позиций.
Также мы писали о том, как украинские воины нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.
В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.
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