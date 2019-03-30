Боевики обстреляли позиции украинцев под Авдеевкой и Песками: ранен боец ВСУ

В зоне ООС на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела

Фото: Минобороны Украины

Боевики обстреляли позиции украинцев под Авдеевкой и Песками: ранен боец ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg 2019-03-30T18:49:00+02:00 Донбасс В зоне ООС на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 30 марта оккупанты дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" – в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески", – говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате боевых действий ранения получил один украинский военный, а наши подразделения дали врагу адекватный ответ.

Напомним, ранее мы сообщали об уничтожении форпоста боевиков под "Донецком" – с позиции под названием "Крокодил", которую оккупанты устроили на терриконе, противник контролировал дорогу Красногоровка – Марьинка и вел обстрелы украинских позиций.

Также мы писали о том, как украинские воины нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.

В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.

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