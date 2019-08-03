Боевики обстреляли позиции украинских морпехов: провоцировали на ответный огонь

Незаконные вооруженные формирования нарушили перемирие на Приазовском направлении. Боевики обстреляли позиции украинских морских пехотинцев. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.
В сообщении указано, что НВФ вели огонь преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
Один из морских пехотинцев рассказал, что противник стрелял хаотично в разных направлениях, провоцируя на ответный огонь.
"Сейчас обстановка нормализировалась, ситуация напряженная, но находится под нашим контролем, ведем наблюдение за противником", – подчеркнул украинский военный.
В сообщении также отмечается, что недавно ночью диверсионно-разведывательная группа противника хотела проникнуть к позициям морпехов, однако "несколько оккупантов подорвались на собственной мине".
Также НВФ используют беспилотники для ведения наблюдения за действиями украинских военных.
Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один военнослужащий получил ранения.
Кроме этого, на Донбассе заметили перемещение "Градов" и артиллерии боевиков в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения. Враг подтягивает тяжелую технику на расстояние удара по украинским военным.
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