Боевики стреляли в большинстве из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов

Украинский военный фото: ООС

Боевики обстреляли позиции украинских морпехов: провоцировали на ответный огонь https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-08-03T13:31:00+03:00 Донбасс Боевики стреляли в большинстве из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов

Незаконные вооруженные формирования нарушили перемирие на Приазовском направлении. Боевики обстреляли позиции украинских морских пехотинцев. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В сообщении указано, что НВФ вели огонь преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Один из морских пехотинцев рассказал, что противник стрелял хаотично в разных направлениях, провоцируя на ответный огонь.

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"Сейчас обстановка нормализировалась, ситуация напряженная, но находится под нашим контролем, ведем наблюдение за противником", – подчеркнул украинский военный.

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В сообщении также отмечается, что недавно ночью диверсионно-разведывательная группа противника хотела проникнуть к позициям морпехов, однако "несколько оккупантов подорвались на собственной мине".

Также НВФ используют беспилотники для ведения наблюдения за действиями украинских военных.

Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один военнослужащий получил ранения.

Кроме этого, на Донбассе заметили перемещение "Градов" и артиллерии боевиков в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения. Враг подтягивает тяжелую технику на расстояние удара по украинским военным.

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