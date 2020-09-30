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Боевики обстреляли позиции ВСУ, есть потери

30 сентября, 16:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник очередной раз нарушил договоренности и устроил вооруженную провокацию

После вчерашнего затишья на Донбассе сегодня враг активизировался и снова нарушил режим прекращения огня. Как следствие – ранение получил один военнослужащий ВСУ.

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Об этом сообщает в Facebook территориальное управление "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Военные отмечают, что сегодня в районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска в нарушение режима прекращения огня осуществили обстрел позиций украинской армии из подствольного гранатомета.

"Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе ВСУ понесли новые потери. Сначала противник снова пытался спровоцировать украинских воинов на ответный огонь, но безрезультатно. А потом бойцы ВСУ неожиданно для себя попали на мину.

Напомним, недавно мы показывали, как боевики нарушают перемирие. Украинские военные отмечают, что противник во время режима тишины в районе Зайцево построил шесть новых позиций на передней линии обороны.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ранение ВСУ боевики потери ВСУ

Источник: Сегодня

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