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Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб украинский военный

5 июня, 20:08

По данным ООС, незаконные формирование нарушили режим прекращения огня за сутки пять раз

Фото: Минобороны Украины / Flickr
Фото: Минобороны Украины / Flickr.

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ погиб один украинский военнослужащий. Об этом 5 июня говорится на странице операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сказано в сводке.

По данным штаба ООС, с начала суток пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня пять раз: они вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: вблизи Талаковки, в районе Водяного и у Новогригорьевки (все – Донецкая область).

Боевики также дважды обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле поселка Золотое-1 Луганской области.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в течение 3 июня боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

На следующий день они 16 раз обстреляли позиции украинских военных. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое – получили ранения. 


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, война на донбассе, ОРДЛО, ООС

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Источник:

Сегодня

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