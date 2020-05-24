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Боевики обстреляли село на Донбассе: разрушены дома (фото)

24 мая, 16:10

Татьяна Очеретяна

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал

Боевики обстреляли дачные здания в селе Каменка Донецкой области. В результате два дома были разрушены. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

"Так, вчера российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные здания в поселке Каменка. В результате разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом – наружная стена и кровля", – говорится в публикации.

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В штабе ООС добавили, что в результате обстрела населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал.

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"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и в очередной раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - добавили в ООС.

Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.

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О том, как президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС, смотрите в сюжете:

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Донбасс боевики каменка обстрелы

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