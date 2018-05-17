Боевики обстреляли школу в Светлодарске, есть раненый

Сегодня около 9:30 боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал проезжавший поблизости гражданский, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Прилетело" и разорвалось прямо на школьном дворе. Ранен один гражданский – он в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы. Среди учителей и школьников пострадавших нет. Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам", – написал Жебривский в своей странице в соцсети Фейсбук.

По информации главы Донецкой ОВГА, от взрыва в школе выбило окна, "есть еще какие-то повреждения, пока неизвестно – сейчас школу обследуют".

Напомним, боевики строят вторую линию обороны в ожидании "наступления" ВСУ.

Напомним, за сутки 15 мая в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. ВСУ понесли потери, но дали боевикам адекватный ответ. Боевые действия активизировались после 16:00 вторника, 15 мая, и продолжались во всех направлениях.

Не смотря на это спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прибыл на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами генералом Сергеем Наевым.