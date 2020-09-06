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Боевики обстреляли украинские позиции и ранили военного: в ВСУ дали последний шанс

6 сентября, 15:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В штабе ООС пригрозили жестким ответом со всех имеющихся сил

На Донбассе после того, как главарь т.н. "ДНР" отдал приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ, боевики нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка", - говорится в публикации.

В результате обстрела ранен военный ВСУ, который ликвидировал последствия пожара на позиции. Пострадавшему оказали первую медпомощь и госпитализировали.

В штабе отметили, что вооруженные формирования РФ направлено идут на срыв договоренностей и сегодняшний обстрел доказывает, что они не хотят достичь мира.

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"Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены трехсторонним контактной группой 22 июля 2020 года – придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", – написала пресс-служба.

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Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что угроза со стороны боевиков не исключается, поэтому на воскресенье, 6 сентября, срочно созывается ТКГ.

В свою очередь командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко назвал провокацией заявление главаря "ДНР" Пушилина, обвинившего Украину в нарушении ранее заключенных договоренностей по разведению сил на Донбассе.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы ООС
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