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Боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки

10 января, 21:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В основном 10 января перемирие соблюдали

На Донбассе в течение текущих суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил было тихо, но в полдень в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

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Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", никто из украинских военных не пострадал.

Украинская сторона СЦКК уже уведомила представителей ОБСЕ о факте нарушения режима прекращения огня.

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В штабе также сообщили, что в воскресенье саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

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Напомним, на Рождество, 7 января, пророссийские боевики восемь раз открывали огонь по позициях украинских военных, нарушая договоренности Трехсторонней контактной группы.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы ато ООС
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