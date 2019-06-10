Боевики обстреляли украинских солдат под Новотроицким
Позиции ВСУ были атакованы из гранатометов и стрелкового оружия
Состоянием на 19:00 пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.
Кроме обстрелов позиций ВСУ под Зайцево, Пищевиками и Водяным (дважды), о чем мы уже писали раньше, 10 июня враг также открыл огонь из гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям украинских солдат в районе Новотроицкого.
Обстрелы велись со стороны населенного пункта Докучаевск, уточнили в пресс-центре ООС.
"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – отметили украинские военные.
Командование операции Объединенных сил сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".
Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренностио подготовке нового соглашения по установлении режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.
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