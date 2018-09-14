Боевики обстреляли Водяное из тяжелого вооружения

Боевики обстреляли Водяное Донецкой области из тяжелого вооружения.

Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины в Facebook.

"Сегодня, 13 сентября, продолжая игнорировать "школьное" перемирие и минские договоренности в целом, вооруженные формирования Российской Федерации цинично обстреляли населенный пункт Водяное, что на Приазовье. Обстрел из минометов калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, зарегистрирован подразделениями из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Как отмечается, обстрелы велись из оккупированной боевиками Ужовки.

"Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм. Разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", – добавили в СЦКК.

Ранее сообщалось, что с начала суток на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, пять раз применив запрещенное Минском вооружение. Ранения получил украинский военный.

Напомним, Россия привлекла к своим масштабным военным учениям "Восток-2018" и боевиков Донбасса, и отслеживает их действия в режиме видеонаблюдения.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность. На фоне этого оккупационные администрации РФ навязывают местным жителям панические настроения притворной угрозой активизации боевых действий.